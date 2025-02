Iodonna.it - «La differenza tra uomo e donna e? epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale e? lo stesso: in un caso e? stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato». Rita Levi Montalcini

««Latrae?. Ile? lo: in une?». Vale la pena ripercela, questa frase di, anche in questa Giornata delle donne e ragazze nella Scienza 2025. Un’epoca, la nostra, in cui solo il 35% dei laureati in STEM sono donne (GEM 2024). In cui, ricorda l’Unesco, il 72% degli scienziati è(64% in Italia). Ancora, in cui possiamo contare soltanto 18 studiose Premio Nobel in materie scientifiche, su 550 uomini (il 2024 non ne ha contata nessuna). Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, la Giornata delle donne e ragazze nella Scienza 2025 è allora un’occasione per mettere a fuoco l’, e cioè che cosa ancora rallenti, quando non azzoppa, le donne che vogliono intraprendere una carriera scientifica nelle cosiddette materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics).