La dedica di Carlo Conti a Fernando Capecchi | Grazie per aver creduto in me Pieraccioni e Panariello

Firenze, 11 febbraio 2025 – Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2025, il direttore artistico– dopo la commozione nel ricordo della madre – ha voluto rendere omaggio anche a, il grande agente di spettacolo ma soprattutto eccellente talent scout – oltre alanciò Giorgio, Leonardoe molti altri – deceduto a fine novembre scorso. Una torta per ricordare l’irresistibile ascesa di, ex vivaista-manager "Ne ha combinate di tutti colori”, ricordache poi si sofferma su un episodio in particolare. Quandoaccompagnò lui,a fare dei provini in Rai a Roma. Voleva far crescere quei tre giovani ragazzi molto talentuosi, perché, come ricorda lo stesso: “In Toscana – e gli amici della Nazione lo sanno bene – ci conoscevano tutti, riempivamo la Bussola e quant’altro, ma nel resto d’Italia nessuno sapeva di noi”.