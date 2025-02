Metropolitanmagazine.it - “La cura per me”, il testo del brano di Giorgia in gara a Sanremo 2025

Ormai una veterana del Festival e una delle voci più importanti della musica italiana:è tra le cantautrici più talentuose del panorama nostrano. E porta “Laper me” a: ecco ildelin. Firmata da Blanco, è la quinta canzone da Big per la cantante.“Laper me” a, ildelindiDentro la mano una carezza sul visoSenz’anima questo sorrisoChe hai cercato, che hai cercatoPiù ti avvicini e più io mi allontanoE i ricordi se ne vanno pianoSu e giù come un ascensoreOgni mia stupida emozioneE no, non cambieràDirti una bugia o la veritàPer me fare una follia è come la normalitàNon so più quante volte ti ho cercatoPer quegli occhi, per quegli occhi che fanno da lunaNon so più quante notti ti ho aspettatoPer finire a ingoiare tutta la pauraDi rimanere solaIn questa stanza buiaSolo tu sei laper meTutto passaMa scordarti non so ancora come si facciaQualcosa lo dovevo rovinareNascondo una lacrima nel mare, feritoVoglio andare avanti all’infinitoTrovarti dentro gli occhi di un cane smarritoE no, non cambieràDirti una bugia o la veritàPer me fare una follia è come la normalitàNon so più quante volte ti ho cercatoPer quegli occhi, per quegli occhi che fanno da lunaNon so più quante notti ti ho aspettatoPer finire a ingoiare tutta la pauraDi rimanere solaIn questa stanza buiaSolo tu sei laper meNo che non ho vogliaNon ho voglia di rincorrertiSeguire la tua ombra e salire fino sugli alberiGuardando il cielo sapendo che lo stai guardandoOra anche tuPer me sei la lunaPer me sei laPer me sei avventuraMa non sei nessunoSpengo la pauraDi rimanere solaPer quegli occhiPer quegli occhi che fanno da lunaNon so più quante notti ho aspettatoPer finire a ingoiare tutta la pauraDi rimanere solaIn questa stanza buiaNon sarò mai più solaPer meMarianna SoruSeguici su Google NewsL'articolo “Laper me”, ildeldiinproviene da Metropolitan Magazine.