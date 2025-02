Lanazione.it - La cura della voce tra scienza e arte: convegno internazionale organizzato dall’Università

Pisa, 11 febbraio 2025 – L'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria di Pisa organizza il"Pisa in2025 - Incontro traper la", che si terrà nelle Officine Garibaldi il prossimo sabato 15 febbraio. Il presidente delè il professor Stefano Berrettini. Come spiegano il dottor Andrea Nacci, Direttore del corso e Responsabile scientifico, e la dottoressa Silvia Capobianco, anch'essa Responsabile scientifico, laè uno strumento essenziale per chi opera nei settoricomunicazione eperformance artistica, ma rappresenta anche un ambito di grande interesse medico e scientifico. Ilnasce con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra le professioni sanitarie e il mondo artistico, riunendo medici specialisti, logopedisti, tecnici audioprotesici, cantanti e insegnanti di canto in una giornata di approfondimento e confronto.