Lapresse.it - La Cpi reagisce alle sanzioni di Trump: “Deplorevoli, mondo si unisca per giustizia”

La Corte Penale Internazionale (Cpi)comminate nei suoi confronti dal presidente americano Donaldper le indagini su Israele. “La Corte penale internazionale deplora ledell’amministrazione statunitense nei confronti del procuratore capo Karim Khan. La Corte si impegna a continuare a svolgere il suo mandato giudiziario nell’interesse di milioni di vittime innocenti di atrocità”, afferma la Corte in un post pubblicato sul suo profilo X. La Cpi “invita i 125 Stati” che la riconoscono, “la società civile e tutte le nazioni delad essere uniti per lainternazionale“. The #ICC deplores the designation for sanctions by the US administration of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan. The Court pledges to continue carrying out its judicial mandate in the interest of millions of innocent victims of atrocities.