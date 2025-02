Quifinanza.it - La Corte Costituzionale riscrive le regole su confisca per equivalente per le imprese

Leggi su Quifinanza.it

Laha risposto a un giudizio di legittimitàriguardo laobbligatoria perdei beni per lecoinvolte in attività illecite. Con apposita sentenza, pubblicata il 4 febbraio 2025 , i giudici hanno sancito la parziale illegittimità di questo tipo di istituto,ndo – in parte – leche lo disciplinano.Quando laperè illegittimaCon la sentenza n. 4 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2025, i giudici costituzionali hanno dichiarato in– quindi illegittima – laobbligatoria di una somma di denaro o di beni equivalenti a quelli utilizzati per commettere il reato, quando essa risulti sproporzionata rispetto al reato commesso. Questa decisione si basa sul principio di proporzionalità, un principio cardine sia della Costituzione italiana che delle normative sovranazionali.