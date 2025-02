Formiche.net - La corsa all’IA non è finita. Cosa prevede il piano da 200 miliardi di Von der Leyen

“Troppo spesso sento dire che l’Europa è in ritardo nella, mentre gli Stati Uniti e la Cina sono già in vantaggio. Non sono d’accordo. Laè tutt’altro che. La verità è che siamo solo all’inizio. La frontiera è in continuo movimento. E la leadership globale è ancora in palio. E dietro la frontiera, c’è l’intero mondo dell’adozione dell’IA”. È una Ursula von derbattagliera quella che si presenta sul palco dell’Artificial Intelligence Action Summit di scena a Parigi. Per stare al passo con le due superpotenze, la presidente della Commissione europea annuncia undi investimenti da 200di euro, che rientreranno nel progetto europeo InvestAI. A questi si aggiungono altri 20da destinare alle gigafactory, con cui Bruxelles conta di sviluppare una propria intelligenza artificiale.