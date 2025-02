Sport.quotidiano.net - La Coppa Italia fa boom: "Il festival del basket"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se la riuscita di uno spettacolo si misura dal numero di biglietti venduti, la final eight diche comincerà domani è già un successo. Complessivamente i ticket staccati superano la soglia dei 38mila con un aumento del 7% rispetto alla passata stagione. "Siamo in linea con la crescita dell’anno scorso – spiega il presidente della Legadi serie A Umberto Gandini – e questo certifica quanto sia stato vincente assegnare per 3 anni di seguito questo evento alla città di Torino". Cosa rende così accattivamente questa manifestazione? "L’imprevedibilità. In una partita secca può succedere di tutto e i valori vengono azzerrati. Nel 2023 questo Trofeo venne vinto da Brescia che si qualificò come ottava, nel 2024 Napoli che arrivò come settima". Questo successo di pubblico è la punta dell’icerberg della serie A o una sua fotografia istantanea? "Direi una bella fotografia.