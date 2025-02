Ilgiorno.it - La città di Fiorenzo Galli: "Viviamo un neomedioevo. Ma io resto un ottimista"

Nel salire a incontrarlo nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, che governa dal 2001, si nota la bacheca all’ingresso con i dépliant in arabic, français, deutsch, español, chinese, japanese. DirettoreMarco, essere milanese richiede costante aggiornamento? "Io lo sono dalla nascita, 1955. Nella provenienza dei nostri visitatori, 53% stranieri, si riflette lacontemporanea". Com’era Milano una volta? "Guardavo il Monte Rosa risplendere nello skyline di fronte a casa. Una villa, sulla collinetta artificiale fatta alzare da mio padre davanti all’ippodromo di San Siro. Da un tetto, saltavo sul mio cavallo: intorno, le stalle di allevamento di galoppo". Abbattuta la villa, sorte tre palazzine. Chiusa l’azienda di famiglia. "Elettromeccanica, elettricità in sicurezza, come può leggere in questa brochure.