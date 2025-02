Formiche.net - La Cina ingolfata può fare ancora male. Ecco perché

L’economia dellanon scalda più i mercati, non trasmette più la sensazione che una crescita a doppia cifra sia alla portata. Il problema non è tanto la sfiducia fin qui accumulata, dentro e fuori le Borse, quanto le prospettive poco elettrizzanti del Dragone. Tutta colpa, sono ormai in molti a crederlo, dello scollamento tra le parole e i fatti. Ovvero tra i piani di Pechino e la realtà. Secondo gli economisti dell’Ispi, per esempio, che proprio in questi giorni hanno dedicato al futuro della seconda economia globale un apposito report, “le autorità governative ne parlano apertamente da anni, ma le soluzioni proposte dal governo al momento non sembrano sufficienti per invertire il corso del rallentamento strutturale in atto”.IL FALLIMENTO DI UN MODELLO ECONOMICOIl fatto è che “dal 2020, il modello economico promosso fin dall’inizio dal mandato di Xi Jinping attraverso il concetto di nuova normalità, che prevedeva una crescita più improntata alla qualità che alla quantità, è entrato in crisi.