La Campania del vino va Parigi L’assessore Caputo | Qui per promuovere la nostra biodiversità

Leggi su Ildenaro.it

“Ladelprotagonista acon una ricca produzione che si esprime attraverso vitigni autoctoni su territori altamente diversificati. Un patrimonio vitivinicolo che nasce da una cultura millenaria, rispondendo alle esigenze dei consumatori moderni ed evocando un paesaggio unico che tutti i turisti, una volta rientrati a casa dopo una vacanza in, porteranno nel cuore. Anche per questo motivo, è sempre più importantei nostri vini in sinergia con le altre eccellenze agroalimentari campane, tutelando la riccadel nostro territorio e diventando più competitivi sui mercati internazionali. Fondamentale la presenza aanche dei nostri Consorzi di Tutela, che conferma un notevole cambio di paradigma rispetto al passato per aderire ad un progetto di ampio respiro e acquisire maggiore visibilità all’estero”.