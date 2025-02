La 19esima Biennale Architettura | Età dell’adattamento e umanesimo

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 feb. (askanews) – La, ormai da diverse edizioni, è una delle frontiere più avanzate dello studio sulla relazione tra le arti e la società, tra la teoria e la realtà. Uno spazio nel quale sempre di più l’istituzione veneziana gioca un ruolo di apriprista, che insegue tanto il desiderio di, quanto la complessità del mondo. Oggi, con la presentazione dellaMostra internazionale, diretta da Carlo Ratti e intitolata “Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva”, l’ulteriore passo in avanti riguarda la consapevolezza del reale e il bisogno di coniugare tecnologia e. “Nel confronto tra la Terra e il Mondo, Il Mondo richiede l’intelligenza. Allail farsi Mondo della Terra trova un codice, un riferimento, che tutti noi riusciamo a riconoscere come urgente, proprio per dare le risposte a ciò che è oggi la Terra nel farsi Mondo, nel momento in cui il Mondo si sgretola”, ha detto un ispiratissimo Pietrangelo Buttafuoco, presidente delladi Venezia.