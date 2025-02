Lortica.it - L’11 febbraio: una giornata per l’alfabetizzazione digitale e la lotta alle disuguaglianze

si celebra una ricorrenza importante: unaper riflettere sule sul suo ruolo cruciale nel contrastare le disuguaglianze. In un mondo sempre più interconnesso, dove ilpermea ogni aspetto della vita quotidiana, l’accessotecnologie non è solo un’opportunità, ma una necessità per tutti.Tuttavia, non possiamo ignorare che non tutti hanno accesso agli stessi strumenti e competenze. La povertà educativa e il divariosi intrecciano in un circolo vizioso che penalizza soprattutto i più giovani, privandoli delle risorse fondamentali per costruire il loro futuro. Pensiamo a quei bambini che crescono in famiglie in difficoltà economica: mancanza di dispositivi, connessione instabile o inesistente e scarsa alfabetizzazione tecnologica sono ostacoli che limitano la loro partecipazione attiva nella società.