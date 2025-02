Leggi su Ildenaro.it

“The! –per” di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco con Vincent Cassel, Angela Finocchiaro, Caterina Murino, Rossy De Palma e Fanny Ardant sbarca per la prima volta in America, venerdì 28 febbraio, all’Istitutono di Cultura, in occasione del 20esimo Los AngelesFestival. Il classico evento tricolore, che precede la Notte degli Oscar, realizzato col sostegno del Ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Anica, Apa e Scabec e del Sistemasulla West Coast (il Consolato Generale d’, l’Istitutono di Cultura, Ice ed Enit).“È un vero privilegio proporre alla nostra prestigiosa platea un lavoro speciale realizzato da due grandi artisti che fanno del talento dell’eleganza, due strumenti fondamentali per comunicare la tradizionee tutto ciò che risulta utile perre i maestri di sempre”, dice Tony Renis, presidente onorario del Festival che nell’ambito della sezione “LAOn Stage” insieme a Rai Com propone anche un’edizione speciale della Aida di Verdi registrata alla Arena di Verona, una Tosca per la regia dello stesso Livermore, un omaggio a Puccini registrato a Venezia e ci si in fondo la Bohème diretta da Mario Martone che del festival di Los Angeles è ormai un habitué.