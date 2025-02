Formiche.net - Kosovo al voto, Kurti senza maggioranza. Che succede all’allargamento?

Albine il suo partito VV hanno vinto le elezioni in, ma perdendo una buona fetta di consenso. Per cui saranno costretti a individuare un alleato per restare al potere proprio mentre le tensioni con la Serbia non sembrano scemare e in un momento geopolitico particolarissimo, con da un lato la spinta dell’Ue per l’allargamento (ieri al Roma c’è stata una buona iniezione di fiducia) e dall’altro le politiche della nuova amministrazione americana.AlIl partito al governo Vetevendosje scende al 41%, forse a causa del suo mandato tutt’altro che stabile, a causa delle tensioni con la minoranza serba nel nord dele dell’interlocuzione non sempre lineare con Ue e Usa. Come è noto Bruxelles ha svolto il ruolo di mediatore (cambiando inviati) tra Pristina e Belgrado, ma sbattendo sugli accordi di Ocrida, un buon punto di partenza che però è stato subito disconosciuto dalle parti in causa.