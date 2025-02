Juventusnews24.com - Kolo Muani titolare anche in Champions League? La decisione di Thiago Motta per Juve Psv

di RedazionentusNews24in? LadiperPsv, match in programma questa sera allo StadiumQuesta sera lantus ospiterà il Psv nella sfida valevole per l’andata dei playoff di. Un match di enorme importanza per i bianconeri per iniziare a instradare il discorso qualificazione.In attaccodovrebbe affidarsi ancora una volta a: toccherà all’attaccante francese, che ha segnato ben 5 gol nelle prime 3 partite in bianconero, guidare il reparto offensivo dei bianconeri.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nelStage.