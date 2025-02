Calciomercato.it - Kolo Muani è la priorità di Giuntoli: maxi scambio tra Juventus e PSG

L’attaccante della nazionale francese ha avuto un impatto devastante con la maglia bianconera: il pianto diper la confermaLe gerarchie sono cambiate nell’attacco della. Randalè planato nel mondo bianconero dopo l’ultimo mercato invernale, prendendosi subito la scena a suon di gol decisivi per la squadra di Thiago Motta.(LaPresse) – Calciomercato.itMedia fantascientifica per l’attaccante francese, che segna ogni 52 minuti con la casacca della ‘Vecchia Signora’. Già 5 reti in campionato e la fiducia totale di Motta, che lo sta preferendo puntualmente a Dusan Vlahovic. Il serbo è ormai una riserva di lusso e dopo le esclusioni in Serie A è destinato alla panchina anche nel primo round dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. L’ex Fiorentina venerdì scorso è rimasto a guardare a bordocampo per tutti i 90 minuti della sfida vinta sul campo del Como, decisa proprio dalla doppietta di