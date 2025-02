Ilnapolista.it - Kolo Muani alla Juventus ha buttato via mesi di frustrazioni con il Psg, ignorato da Luis Enrique (L’Equipe)

Lo stupore dei francesi delche vedonosegnare a raffica con la maglia della. Domani a Torino la squadra di Motta affrontare il Psv in Champions League, e i tifosi confidano molto nel francese. Soprattutto dopo cinque gol in tre partite, di cui due doppiette.“Randal, ieri avvolto in un piumino sulla panchina del Psg, sguardo cupo e minutaggio scarso, oggi marcatore seriale con la maglia bianconera, ampio sorriso e zero dubbi sul suo status in squadra“.è arrivato con l’appetito di chi scalpita da troppo tempoHa ormai di fatto tolto il posto di titolare a Vlahovic. Con lui in campo, “la Juve ha appena vinto due partite di Serie A, cosa che non succedeva da inizio novembre, e questo nuovo slancio è trainato dal 26enne nazionale francese“.“Probabilmente nemmeno nei suoi sogni avrebbe immaginato un simile adattamento e un esordio così straordinario.