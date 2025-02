Ilgiorno.it - Kimu, fine lavori in primavera: "Sarà l’oasi di tutti i bambini"

Leggi su Ilgiorno.it

Il ritmo lo impone il Pnrr. I, che dovranno portare alla realizzazione del museo deiin via Pontida, denominato ““, procedono secondo il programma. Entro la, così come previsto, tutte le opere che riguardano la ristrutturazione dei due edifici saranno concluse, lasciando poi spazio alla scelta degli arredi e, ancora più importante, alle modalità di gestione. È questo lo stato dell’arte di uno dei cantieri più consistenti in divenire a Legnano: quel museo deiche, strada facendo, ha preso il nome di ““ chiamato a prendere il posto degli storici bagni pubblici. Come più volte spiegato, il contesto in fase di ristrutturazione comprende due immobili. Per quanto riguarda l’ex palestra, in queste settimane si sta già lavorando per collocare i serramenti e ci si prepara a installare l’ascensore, mentre per quanto riguarda l’edificio principale, gli operai sono già all’opera con gli intonaci.