Firenzetoday.it - Keybox, approvati i divieti: anche Schmidt vota con il Pd, malumori nel centrodestra

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo stop alle '', scatolette portachiavi disseminate in tutta la città dai proprietari degli affitti brevi, passa l'esame del consiglio comunale. Entro il 21 febbraio dovranno essere rimosse altrimenti enterà in azione a farlo la.