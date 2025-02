Ilfoglio.it - Kering perde quota, ma cresce in borsa. Ragioni possibili

Il tonfo borsistico diseguito la scorsa settimana al licenziamento del direttore creativo Sabato De Sarno (non si può chiamarlo in altro modo, si dice sarà compensato da una buonuscita di 18 milioni di euro, tutto sommato adeguati quando hai bruciato la carriera di un neo-quarantenne), è stato corretto poche ore fa da una corsa significativa all’acquisto del titolo nonostante un bilancio 2024 che definire difficile è un eufemismo: i ricavi del gruppo guidato da François-Henri Pinault sono infatti calati del 12 per cento a 17,194 miliardi di euro, mentre l’utile netto è crollato del 62 per cento a 1,13 miliardi dai 2,98 del 2023. E non ci sono dubbi che i conti sarebbero stati ancora peggiori se i gestori dei flussi di cassa della multinazionale non fossero in tutta evidenza molto abili e se le recenti vendite nel real estate, un forte asset del gruppo, non si fossero rivelate utilissime per il nuovo turnaround che attende Gucci.