Quotidiano.net - Kering chiude il 2024 con utile netto in calo del 62%, pesano i risultati di Gucci

Il gruppo del lussoilcon undi 1,133 miliardi di euro, indel 62% su base annua e ricavi pari a 17,194 miliardi, in flessione del 12 per cento. Isono in linea con le aspettative degli analisti.spiega che le vendite della rete retail a gestione diretta, incluso l'e-commerce, "sono diminuite del 13% su base comparabile, influenzate dal minor traffico nei negozi in un contesto di mercato sfavorevole" e che "i ricavi all'ingrosso delle maison sono diminuiti del 22% su base comparabile, poiché il gruppo ha continuato a rafforzare l'esclusività della distribuzione". L'Ebitda è in flessione del 29% a 4,66 miliardi. Pesa il risultato di, marchio che registra undei ricavi del 23% (21% a cambi comparabili) fermandosi a 7,6 miliardi.