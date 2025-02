Juventusnews24.com - Kelly Juve, Thiago Motta pronto a lanciarlo titolare contro il Psv? L’idea e la verità sul ballottaggio con Savona

di RedazionentusNews24ile lasulcon: ultime verso il playoff di ChampionsLantus si prepara a scendere in campo questa serailnella sfida valevole per l'andata del playoff di Champions League.potrebbe schierare dal primo minuto Lloyd.L'inglese, dopo aver messo i primi minuti nelle gambe a Como, si candida per una magliaquesta sera in Champions League. Resiste ilcon, ma l'ex Newcastle è in vantaggio.