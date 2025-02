Lanazione.it - Kean, vergogna social. Ricoperto di insulti razzisti dopo la gara con l'Inter

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il post partita per Moisee la Fiorentina è stato ancora più amaro dellastessa di San Siro, persa 2-1 anche a causa di un errore clamoroso a livello arbitrale. Tutto però passa in secondo piano di fronte a quel che è accadutola fine della partita, quando Moiseha pubblicato una serie di post terribili che gli sono arrivati in privato, contenenti pesanti-Fiorentina 2-1: Arnautovic stende i viola, ma pesa un gol nato da un angolo inesistente Spazzatura, che il centravanti della Fiorentina e della Nazionale ha voluto mostrare per denunciare ancora una volta una piaga troppo diffusa della nostra società. “Godo scimmia negra” con tanto di banana a corredo di un messaggio vergognoso. E ancora. “Che fai stasera non balli? Sporca scimmia“.