Juventusnews24.com - Kean bersaglio di insulti razzisti dopo Inter Fiorentina: anche la Juventus prende posizione. Il messaggio social

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dila. Ila sostegno dell’attaccante della violaNelle scorse ore, come denunciato dallo stesso attaccante, Moiseè stato preso di mira ed insultato attraverso messaggi di natura razzistala sconfitta dellacontro l’.Never again.against racism.—FC (@fc) February 11, 2025Lo stesso club viola ha deciso di muovere passi concreti esprimendo non solo la vicinanza ma assicurando che gli autori di tali gesti sono già stati segnalati alle autorità. Praticamente immediatala risposta della Juve, la squadra in cuiè cresciuto: «Never again.against racism» ha scritto.Leggi sunews24.