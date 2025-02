Dilei.it - Kate Middleton e William saltano i Bafta. È ufficiale, grande delusione

non parteciperanno aiil prossimo 16 febbraio. Negli scorsi giorni erano circolate voci che la Principessa non avrebbe sfilato sul red carpet perché desiderosa di stare coi figli, George, Charlotte e Louis che sono in vacanza.non vanno aiUna nota di Palazzo ha resoche i Principi del Galles non saranno presenti alla serata di gala dei. A dir la verità, si parla solo die non di, ma difficilmente quest’ultima potrebbe parteciparvi senza il marito, dato che lui è il patrono dell’evento, e non lei.Nel comunicatonon è specificata la motivazione di questa assenza. Da escludere però impegni dell’ultima ora e l’esigenza di sostituire Re Carlo perché indisposto., il comunicato del PalazzoDunque, nella nota si apprende chesalterà la cerimonia di premiazione deiquesto fine settimana, ma sosterrà i talenti del futuro aiutando i giovani registi a girare un film.