Ilfattoquotidiano.it - Kanye West choc: in vendita la maglietta con la svastica, “la più grande opera d’arte che abbia mai realizzato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ne ha fatta un’altra delle sue. Non bastavano i Grammy, evento che ha monopolizzato con il nude look della moglie Bianca Censori, ora ha rilanciato con una mossa che fa discutere: sul sito del suo brand Yeezy ha messo inlacon la.Durante il Super Bowl dei giorni scorsi è stato trasmesso uno spot registrato da(o Ye, come si fa chiamare) con il proprio iPhone, nel quale reclamizzava il suo brand Yeezy. “Ho speso tutti i soldi dello spot per questi nuovi denti, quindi ancora una volta ho dovuto girarlo con l’iPhone. Ehm. andate su Yeezy.com” diceva l’artista mentre stava seduto su quella che sembrava la sedia di un dentista.Fin qui nulla di male, sebbene lo spot sia apparso bizzarro. È stato Variety a scoprire cosa c’era sotto questa mossa. Entro un’ora dalla messa in onda della pubblicità, infattiavrebbe cambiato del tutto il sito, sostituendo gli articoli fino a quel momento presenti sullo store (felpe, pantaloni, calzini innocui) con un unico articolo, ovvero labianca con lache aveva mostrato già sabato scorso su X (prima che il suo profilo venisse disattivato) quando si era espresso in questi termini: “Sono anni che volevo creare questa, la piùchemai“, e mentre si diceva ammiratore di Hitler e si scagliava contro gli ebrei con frasi