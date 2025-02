.com - Juventus-Psv Eindhoven: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Latorna in campo in Champions League. I bianoneri affrontano l’andata dei playoff oggi, martedì 11 febbraio, e sfidano il Psvall’Allianz Stadium. La squadra di Motta ha chiuso la prima fase del torneo al 20esimo posto, mentre gli olandesi sono arrivati 14esimi. La sfida trae Psvè in programma oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 21. Ecco le(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta Psv(4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz-Psvsarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo.