Juventus-Inter, si rischia un doppio forfait pesantissimo

Ultimo aggiornamento 11 Febbraio 2025 9:09 di AlessiaIl tanto atteso match dello Stadium, traè ormai alle porte ma occhio perché sono da valutare le condizioni di due top player.Il big match tra la squadra di Thiago Motta e quella di Simone Inzaghi è sempre più vicino. Domenica sera le parti si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. L’andata, a San Siro, era terminata con il risultato di 4 a 4.Un roboante pareggio ancora nella mente e negli occhi di tutti, che ci ha emozionati e ci ha regalato una domenica pomeriggio da montagne russe. Almeno calcisticamente parlando.tra storia e classificaMatch che sarà importantissimo non solo per ciò che i due club rappresentano, ma più che mai anche per la classifica. L’, con la vittoria di ieri sera sulla Fiorentina, si è portata a meno 1 dal Napoli capolista.