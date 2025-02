Internews24.com - Juventus Inter, la Curva Nord sarà assente? Le ultime

di Redazione, il Secondo Anello Verde nonpresente a Torino? Il comunicato ufficiale Adesso è arrivata l’ufficialità. Ladell’non parteciperà al derby d’Italia contro lache si svolgerà domenica sera all’Allianz Stadium. Questa notizia è stata diffusa dal Secondo Anello Verde tramite un annuncio sui propri canali ufficiali. IL COMUNICATO DELLA- «I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti all’Allianz Stadium in occasione della partita di domenica prossima. La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensierofisso verso Torino.