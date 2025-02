Inter-news.it - Juventus-Inter e non solo, calendario impegnativo: Prossimi quattro incontri decisivi!

L’si appresta ad affrontare un autentico tour de force. Iche andranno a chiudere febbraio saranno difficili. Il margine di errore è basso, se si vuole puntare a tutti i trofei disponibili.FEBBRAIO – L’da qui a fine febbraio avrà numerosi impegni, tutti difficili. La squadra allenata da Simone Inzaghi si prepara ad affrontare unnelle prossime settimane, conmatch cruciali contro squadre di alto livello come, Genoa, Lazio (in Coppa Italia) e Napoli. Per fortuna i nerazzurri si sono già assicurati gli ottavi di finale di Champions League. Obiettivo non centrato dallache sta giocando proprio ora contro il PSV Eindhoven. La squadra allenata da Thiago Motta sarà la prossima sfidante dell’in campionato. Al contrario dei bianconeri, l’potrà riposarsi qualche giorno e recuperare energie per il Derby d’Italia.