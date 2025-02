Internews24.com - Juventus Inter, Dimarco in campo in occasione del Derby d’Italia? Le ultime sulle sue condizioni

di Redazione, a meno di una settimana dalsi monitorano ledi. Lesul giocatoreDomenica 16 febbraio sarà tempo di, all’Allianz Stadium i bianconeri ospitano i nerazzurri per quello che non è mai un match come tutti gli altri. Ilè una sfida dal sapore particolare che racchiude emozioni e grande spirito agonistico, un match che porta con sé una rivalità storica tra due grandi squadre del calcio italiano.In questo momento le attenzioni sono rivolte su Federico, il giocatore come riporta il Corriere dello Sport, nella partita di ieri contro la Fiorentina non era neanche in panchina a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito nelle scorse settimane. L’esterno non è ancora al top della forma ma prosegue il suo iter per recuperare in vista delladove sarà fondamentale averlo in