Juventus e il caso plusvalenze Ziliani | La Consob accusa di brogli in bilancio ma la Procura federale dorme

Il giornalista Paoloha commentato su X la prossima sentenza dellain merito al “” che si terrà il 4 marzo.e il: “Ladiin, ma la”Mentre il Tar deciderà se i bilanci della nuova Juve non sono “conformi” come dice(Commissione nazionale per le società e la borsa), a marzo la stessachiuderà il procedimento su nuove operazioni di mercato-Juve che ritiene irregolari.Poichè sono in molti a chiedermi ragione di diversi miei articoli in cui tra le altre cose parlo di “nuovi procedimenti” avviati dallain capo al nuovo management dellacui l’organo di controllo contesta il reato di licenziare, come la vecchia, “bilanci non conformi”, cioè irregolari, nè più nè meno di com’era usanza del vecchio management facente capo all’ex presidente Andrea Agnelli, un intero Cda che venne spazzato via dopo l’esplosione dello scandalo “Inchiesta Prisma” nata proprio sull’abbrivio della scoperta fatta dadelle malefatte nei bilanci juventini (per la cronaca: un procedimento si è già chiuso con una delibera di colpevolezza cui laha opposto ricorso al TAR del Lazio: che un giorno o l’altro ci farà sapere), iniziative delladi cui nessuno ha mai letto niente nè sui giornali sportivi nè sui giornali d’informazione, nè ha mai sentito parlare in radio o in tv, pensando di fare cosa gradita a tutti ripubblico oggi un mio articolo del 10 novembre scorso in cui davo conto del lungo, ostinato, interminabile braccio di ferro in atto tra l’organo di controllo delle società quotate in Borsa diretto da Paolo Savona e il club bianconero di proprietà di John Elkann (leggi Exor).