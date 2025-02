Tvplay.it - Juve, stangata sul futuro di Vlahovic: Giuntoli spiazzato

Leggi su Tvplay.it

Lasta ancora cercando di pianificare le sue prossime mosse sul mercato, e molto passerà daldi. Non ci sono però buone notizie per.Il mercato invernale ha portato tante novità in casa bianconera, con i primi risultati che stanno iniziando a farsi notare. Anche se il gioco dellanon è ancora del tutto convincente, i ragazzi di Motta hanno vinto entrambe le loro ultime due partite in Serie A, contro Empoli e Como. E in particolare è proprio uno dei nuovi arrivati, Randal Kolo Muani, che sta brillando più di tutti, grazie ai suoi gol.suldi. (LaPresse) TvPlay.itIl francese è stato grande protagonista, segnando ben 5 gol in 3 partite di campionato, con due doppiette messe a referto. Si può quindi già dire che almeno uno dei nuovi nomi portati in rosa dasi sta rivelando un grande successo.