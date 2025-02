Serieanews.com - Juve, soldi freschi dal Real o dal City: affare da 5-6 milioni di euro

Incassare 5 o 6didaMadrid o Manchesterma poi mangiarsi le mani: lo strano caso di Cristiano Giuntolidalo dalda 5-6di(Foto: Ansa) – serieanews.comLa vita, si sa, è piena di rimpianti. Ma pochi bruciano quanto quelli di mercato. Soprattutto quando si trasformano in tristi “magre consolazioni”. Allantus lo sanno bene: nella lunga diaspora dei giovani talenti della Next Gen bianconera, spicca una storia che oggi fa davvero male.Il protagonista della storia si chiama Dean Huijsen, difensore classe 2005, olandese di nascita ma spagnolo d’adozione. Oggi è uno dei centrali più promettenti in circolazione, conMadrid e Manchesterpronti a sfidarsi per averlo. Ma c’è un piccolo dettaglio: Dean non gioca più nellagià da un po’, e quella che poteva essere una favola bianconera si è trasformata in un rimpianto di mercato.