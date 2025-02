Juventusnews24.com - Juve Psv, Thiago Motta sorprende tutti: lo esclude dalla formazione titolare! La scelta per il playoff di Champions

Questa sera la Juventus ospiterà il Psv nella sfida valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Un match di enorme importanza per i bianconeri per iniziare a instradare il discorso qualificazione. Thiago Motta dovrebbe escludere dai titolari Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese infatti, alle prese con un momento non certo felice, con ogni probabilità partirà dalla panchina e diventerà una risorsa preziosa a gara in corso. Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, la Juventus è attesa dall'importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.