Juventusnews24.com - Juve Psv, Thiago Motta può cambiare modulo per il match di Champions! Dipende tutto da… McKennie. Il piano

di RedazionentusNews24Psv,puòper il playoff diLeague in programma stasera!da.. IlNon è da escludere che lantus cambi sistema tattico questa sera per affrontare il Psv nella gara d’andata del playoff diLeague. Come riportato dasportavrebbe studiato undifferente.dalla presenza di.Se l’americano dovesse essere effettivamente confermato lapotrebbe abbandonare il consueto 4-2-3-1 per schierarsi con un più classico 4-3-3 conmezzala libera di alzarsi a ridosso degli attaccanti.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff diLeague: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.