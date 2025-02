Juventusnews24.com - Juve Psv, olandesi a caccia del colpo grosso allo Stadium: a cosa deve prestare attenzione la formazione di Thiago Motta. I pericoli

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra la Juventus e il Psv di Bosz, in un faccia a faccia che mette in palio già un bel pezzo di qualificazione agli ottavi di finale. Secondo Tuttosport sono tre i maggiori pericoli a cui devono prestare particolare attenzione i bianconeri. Innanzitutto gli olandesi sono squadra che con pazienza fa girare il pallone in attesa del varco giusto; utilizzano poi moltissimo le due fasce; occhio anche a De Jong, attaccante che sa scatenarsi in queste notti. JUVE PSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, la Juventus è attesa dall'importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.