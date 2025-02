Juventusnews24.com - Juve Psv LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco BaridonPsv: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata del playoff di Champions League 2024/25(inviato) – Lantus, dopo la vittoria di Como, torna sul palcoscenico della Champions League per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è il Psv, già affrontato e battuto a settembre.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAPsv 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 21.00Migliore in campo: a fine primo tempo – PAGELLEPsv 0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficialiArbitro: Siebert (GER)Psv: il pre-partitaOre 19.36 – Anche lantus è arrivata alloper il match.