Juve PSV la striscia positiva con le olandesi deve continuare C’è quel dato positivo in Champions League | la statistica che fa ben sperare

di RedazionentusNews24PSV, lacon lein Europa va portata avanti. Numeri importanti per i bianconeri: c’è questaE’ il giorno diPSV, atteso match in programma stasera all’Allianz Stadium e valido per l’andata dei playoff di. Bianconeri che incontrano un avversario affrontato già a settembre, peranche una.cLantus ha infatti perso soltanto in 3 delle 15 partite disputate contro avversarieino Coppa dei Campioni. Completano il quadro 7 vittorie e 5 pareggi.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di: allo Stadium arrivaPSV che i bianconeri avevano già battuto nelStage.