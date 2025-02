Internews24.com - Juve Psv, in rete anche Perisic! Grandissimo gol per l’ex Inter nel playoff di Champions League – VIDEO

di RedazionePsv, in golgol perneldi, attualmente in corsoAttualmente in corso all’Allianz Stadium di Torino la sfida trae Psv, gara dalla quale potrebbe uscire l’avversaria dell’nel prossimo turno di. Match attualmente fermo sul risultato di 1-1, grazie ai gol di McKennie nel primo tempo e nel secondo tempo di una vecchia conoscenza nerazzurra, ovvero Ivan, che con una fantasticariporta il risultato in parità.?? GOAL:??ntus 1-1 PSVpic.twitter.com/xQ7iTnRNpS— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 11, 2025L’esterno croato, dopo un pallone a campanile, mette giu e controlla, mandando fuori tempo Kelly e girando sul primo palo. Grandissimaper