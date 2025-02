Juventusnews24.com - Juve PSV, i precedenti e gli ultimi risultati degli olandesi contro le squadre italiane. Tutti i dati che fanno ben sperare i bianconeri

di RedazionentusNews24PSV, ie glile. IcheLantus ha perso solo tre delle 15 partite disputateavversariein Champions League/Coppa dei Campioni (7V, 5N), ottenendo un successo in sette delle ultime 11 (2N, 2P). L’unico precedente tra le due formazioni risale allo scorso settembre (3-1 per i).Il PSV non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions Leagueavversarie(1N, 4P), la più lunga serie di sconfittedi una singola nazione per il club (cinque ancheformazioni portoghesi).Leggi suntusnews24.com