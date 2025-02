Juventusnews24.com - Juve PSV, Gatti arma in più per il gioco di Thiago Motta. Lo conferma quella statistica: meglio di lui solo un altro difensore

di RedazionentusNews24PSV,sarà l’in più per ildinel match contro gli olandesi. Unalo: il datoC’è grande attesa perPSV, andata dei playoff di Champions League che si disputerà questa sera alle 21.00 all’Allianz Stadium. L’in più perpotrebbe essere Federico.Il centrale bianconero, infatti, ha effettuato 105 movimenti palla al piede in questa edizione di Champions League. E’ uno dei soli due difensori ad averne effettuati almeno 100 fin qui, con Manuel Akanji del Manchester City che comanda la classifica a 123. QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.