Juventusnews24.com - Juve PSV, cosa filtra sulla titolarità dei tre nuovi acquisti inseriti in lista UEFA: ecco chi giocherà

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV,dei trein: tutti gli ultimi dettagliTre esordi in bianconero in Champions League: Kelly, Renato Veiga e Kolo Muani sono candidati a una maglia da titolare per la sfida dellantus contro il PSV, valida per i playoff. Il difensore ex Chelsea è una scelta quasi obbligata, mentre il terzino inglese è in vantaggio su Savona.Conclude il bomber francese che è avanti nel ballottaggio con Vlahovic. Tutti iindovrebbero quindi partire dall’inizio.Leggi suntusnews24.com