Juventusnews24.com - Juve PSV, chi gioca sulle fasce? Sfida a quattro per due maglie: c’è una coppia in vantaggio. Ultimissime di formazione

di RedazionentusNews24PSV, chinel match di stasera contro gli olandesi? E’ unaper due: la situazioneMancano poche ore aPSV, andata dei playoff di Champions League. I bianconeri vogliono ottenere una vittoria tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, così da presentarsi al meglio al ritorno tra una settimana.Ancora qualche ballottaggio aperto, come quelli. Dovrebbe esserci spazio dall’inizio per Yildiz e Nico Gonzalez, con Conceicao e Mbangula diretti invece verso la panchina come accaduto a Como.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.