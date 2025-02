Juventusnews24.com - Juve PSV, altre conferme sulla coppia di centrocampo: lui dovrebbe andare in panchina. A cosa pensa Thiago Motta

di RedazionentusNews24PSV,diche scenderà in campo questa sera nel match di Champions: la sceltain campo questa sera contro il PSV per l’andata dei playoff di Champions League, con il match che avrà inizio alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Ancora qualche dubbio di formazione per.Apossibile chance dal primo minuto per Douglas Luiz, incon Locatelli. Andrebbe così nuovamente inKhephren Thuram, come accaduto già in campionato contro il Como.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.