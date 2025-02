Juventusnews24.com - Juve Inter, Inzaghi perde tre giocatori per infortunio contro la Fiorentina: tutti i dettagli e le condizioni

di RedazionentusNews24treper: ledei calciatori in vista della sfidai bianconeriNon arrivano notizie positive per l'e perdopo la sfida vintala: Arnautovic ha lasciato il manto erboso del Giuseppe Meazza al posto di Taremi dopo 77 giri di orologio. Questo, nonostante proprio Arnautovic fosse già subentrato a Marcus Thuram (infortunato) al 28esimo per una contusione alla caviglia sinistra.L'austriaco avrebbe accusato alcuni problemi all'adduttore. Per questo il tecnico ha evidentemente scelto di 'rimuovere' il giocatore dal campo anche a scopo precauzionale in vista della sfidalantus. Ghiaccio in panchina anche per Bastoni.