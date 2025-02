Tvplay.it - Juve, il colpo dell’estate arriva dalla rivale: che tradimento

Leggi su Tvplay.it

Lasarà impegnata tra poche ore in un match delicato molto importante. Poi però ci sono anche i rumors di calciomercato.e Psv Eindhoven si affronteranno stasera nel match di andata dei Playoff di Champions League, una settimana molto importante per la società e per i tifosi. Due sfide in pochi giorni contro gli olandesi e nel mezzo domenica sera la squadra di Thiago Motta affronterà l’Inter in un derby d’Italia con un duplice obiettivo., il: che(Lapresse) TvPlayDa un lato è fondamentale la vittoria per mantenere il cammino Champions dall’altro invece la squadra bianconera vuole rifilare unagli acerrimi rivali nella corsa scudetto. Laha investito molto nell’ultimo anno, ha acquistato diversi giocatori e alcuni però non hanno mantenuto le aspettative e preoccupano cosi i bianconeri.