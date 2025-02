Juventusnews24.com - Juve da record: squadra mai così giovane nella fase a eliminazione diretta. Il dato sull’età media lascia a bocca aperta

di RedazionentusNews24damai. Ildella formazione di MottaQuesta sera lascenderà in campo contro il Psv per la gara d’andata del playoff di Champions League, una sfida che in molti hanno definitivo come vero e proprio spartiacque della stagione.I bianconeri scenderanno in campo con unada: l’etàsarà di 25 anni e 171 giorni, la piùdi semprestoria bianconera.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.