Lettera43.it - Jovanotti porta Tamberi a Sanremo 2025: «Ci riprovo, ci vediamo a Los Angeles 2028»

Leggi su Lettera43.it

Il super ospite della prima serata diè stato, salito sul palco dell’Ariston dopo un medley introdotto dai Rockin’1000. Ma non è stato l’unico perché il rapper, con al proprio fianco Carlo Conti, ha poi annunciato Gianmarco, campione olimpico italiano tra i più amati degli ultimi anni. E l’atleta ha chiuso le porte al ritiro: «Ci, cia Los».all’Aristonha prima parlato del suo incidente, ha salutato la figlia e poi ha citato Franco Bolelli: «Prendiamo a prestito le sue parole per alzare l’asticella. A te l’Amadeus l’ha messa bella alta devo dire. Ciao Ama!». Poi ha proseguito: «Ho pensato di chiamare uno che l’asticella l’ha alzata più di tutti, la più alta del mondo». Ha chiesto una musica «olimpica» ed è stato in quel momento che è entrato Gianmarco Gimbo, acclamato dal pubblico.